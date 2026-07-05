Allsvenskan, Elfsborg-Hammarby: quote e pronostico

Comparazione quote: Elfsborg-Hammarby Goal

Tra le numerose squadre al momento in grado di raggiungere questa posizione ci sono Elfsborg e Hammarby, divise da un punto soltanto, posizionate subito dietro l’Hacken (secondo) che gioca domani. L’Elfsborg può contare sulla migliore difesa del campionato (solo 11 reti incassate) ma il suo non è un attacco di quelli che possono essere definiti pirotecnici (sono 16 le reti all’attivo) mentre l’Hammarby di reti ne ha fin qui subìte 13 a fronte delle 24 messe a segno che ne fanno il secondo miglior attacco del torneo. Trascurando per entrambe le squadre l’amichevole disputata mentre la nazionale svedese era ai Mondiali, nelle ultime 4 giornate di campionato l’Elfsborg ha sempre pareggiato andando sempre in rete almeno una volta e finora, nonostante si diceva che l’attacco non facesse registrare numeri vistosi, ha bucato la rete avversaria almeno una volta in tutte le 11 partite fin qui disputate. L’Hammarby nelle ultime 3 esibizioni di campionato ha rimediato altrettanti ko ed è rimasto a secco (niente reti) in due delle 11 gare giocate (vale la pena evidenziare che le gare considerate sono undici perché entrambe hanno anticipato uno degli incontri previsti nelle prossime giornate). E’ vero che prima o poi tutte le sequenze si interrompono ma in questo caso, con questi dati a disposizione, probabilmente è il Goal a meritare più di una semplice attenzione. Almeno una rete per parte in questo incontro vale 1.61 per Eplay24, 1.60 per Bwin e Lottomatica.