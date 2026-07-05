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Allsvenskan, Elfsborg-Hammarby: quote e pronostico© EPA

Allsvenskan, Elfsborg-Hammarby: quote e pronostico

Analisi e consigli per il match dell'11a giornata del campionato svedese
Amedeo Paioli
3 min
TagsElfsborg-Hammarbypronosticoquote

Nel massimo campionato svedese la vincitrice gioca le qualificazioni per la Champions League mentre seconda e terza staccano il biglietto per le qualificazioni alla Conference League. Con b giunto alla 11ª giornata attualmente sarebbe il Sirius a provare ad accedere alla più prestigiosa competizione continentale mentre dietro, a un po’ di punti di distanza, la lotta per le altre due posizioni che valgono l’Europa è molto incerta. 

Comparazione quote: Elfsborg-Hammarby Goal

Tra le numerose squadre al momento in grado di raggiungere questa posizione ci sono Elfsborg e Hammarby, divise da un punto soltanto, posizionate subito dietro l’Hacken (secondo) che gioca domani. L’Elfsborg può contare sulla migliore difesa del campionato (solo 11 reti incassate) ma il suo non è un attacco di quelli che possono essere definiti pirotecnici (sono 16 le reti all’attivo) mentre l’Hammarby di reti ne ha fin qui subìte 13 a fronte delle 24 messe a segno che ne fanno il secondo miglior attacco del torneo. Trascurando per entrambe le squadre l’amichevole disputata mentre la nazionale svedese era ai Mondiali, nelle ultime 4 giornate di campionato l’Elfsborg ha sempre pareggiato andando sempre in rete almeno una volta e finora, nonostante si diceva che l’attacco non facesse registrare numeri vistosi, ha bucato la rete avversaria almeno una volta in tutte le 11 partite fin qui disputate. L’Hammarby nelle ultime 3 esibizioni di campionato ha rimediato altrettanti ko ed è rimasto a secco (niente reti) in due delle 11 gare giocate (vale la pena evidenziare che le gare considerate sono undici perché entrambe hanno anticipato uno degli incontri previsti nelle prossime giornate). E’ vero che prima o poi tutte le sequenze si interrompono ma in questo caso, con questi dati a disposizione, probabilmente è il Goal a meritare più di una semplice attenzione. Almeno una rete per parte in questo incontro vale 1.61 per Eplay24, 1.60 per Bwin e Lottomatica.

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