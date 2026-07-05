Non solo Mondiali, si gioca anche... in Brasile: il pronostico di Nautico-Juventude
Prima di chiudere resta il tempo di andare all’altro capo del mondo per ricordare che stanotte, all’1.30 ora italiana, nella B brasiliana si gioca Nautico-Juventude, sfida di fondamentale importanza soprattutto per la formazione ospite perché, in caso di vittoria, raggiungerebbe quota 28 punti dove stazionano alcune delle primissime della classe.
Comparazione quote: Nautico-Juventude Multigol 1-3
Il Nautico è più in basso in classifica e nelle ultime 5 esibizioni ha rimediato soltanto un punto. La Juventude ha invece vinto 4 delle ultime 5 partite ma per le quote non parte favorita: segno 2 a 3.10 sulla lavagna di Bwin, a 3.30 su Netwin e Eplay24. Nel dubbio potrebbe essere meglio ricorrere al Multigol 1-3: a 1.26 su Eplay24 e NetBet, a 1.27 su Eurobet.