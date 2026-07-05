Portogallo-Spagna, l'ottavo più affascinante: quote e pronostico

L’ultima volta che Portogallo e Spagna si sono incontrate era l’8 giugno dello scorso anno quando hanno disputato la finale di Nations League poi vinta ai rigori dai lusitani dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul 2-2.

Comparazione quote: Portogallo-Spagna segno 2

Da quel momento la Spagna ha disputato, amichevoli comprese, 14 partite senza mai perdere (4 pareggi e 10 vittorie) incassando soltanto 4 reti e mettendone a segno la bellezza di 36 (con due 0-0, uniche volte in cui la “Roja” non è andata in rete almeno una volta). Anche il Portogallo da allora ha giocato 14 incontri, pareggiandone anch’esso 4 ma, a differenza della Spagna, subendo anche una sconfitta (0-2 contro l’Irlanda) e realizzando 34 reti contro le 9 subìte. Superata agevolmente la fase a gironi, in questo Mondiale il Portogallo ha poi fatto fuori la Croazia nei sedicesimi realizzando la rete del 2-1 finale soltanto al 94’. Ha fatto decisamente meglio la Spagna contro l’Austria rifilando a Arnautovic e compagni non solo un perentorio 3-0 ma concedendo loro soltanto 5 tiri nessuno dei quali nello specchio della porta. L’ottavo di finale che mette di fronte queste due nazionali si presenta molto incerto e avvincente anche se, carta alla mano, è la compagine guidata da Luis de la Fuente a pretendere i favori del pronostico e le quote propongono il 2 con un premio che si aggira intorno al doppio della posta. Per l’esattezza, la vittoria al 90’ della Spagna si gioca a 1.93 su Eplay24, a 1.92 su BetFlag, a 1.90 su Snai.