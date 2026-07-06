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Pronostico Usa-Belgio, quote equilibrate a Seattle© APS

Pronostico Usa-Belgio, quote equilibrate a Seattle

Pulisic contro De Bruyne e Lukaku: ecco chi può meritare fiducia
1 min
TagsUsa-BelgioquoteLukaku

Nella notte tra oggi e domani (alle 2, ora italiana) si gioca anche Usa-Belgio con la nazionale di casa che finora sembra aver impressionato di più rispetto a quella con Lukaku e compagni. 

Comparazione quote Usa-Belgio: segno 1

Nella fase a gironi gli Usa hanno perso con la Turchia ma con la qualificazione e il primo posto già in tasca mentre il Belgio ha stentato pareggiando 2 delle 3 gare in programma (contro Egitto e Iran). Anche contro il Senegal, nei sedicesimi, il passaggio del turno è stato sofferto (0-2 fino all’86’ e rete vittoria solo al 125’) mentre gli Usa hanno eliminato agevolmente la Bosnia (2-0). Quote in equilibrio ma sembra più 1 che 2… Il successo di Pulisic e compagni è offerto a 2.62 da Eplay24, a 2.57 da Netwin, a 2.55 da Bet365.

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