Pronostico Usa-Belgio, quote equilibrate a Seattle

Comparazione quote Usa-Belgio: segno 1

Nella fase a gironi gli Usa hanno perso con la Turchia ma con la qualificazione e il primo posto già in tasca mentre il Belgio ha stentato pareggiando 2 delle 3 gare in programma (contro Egitto e Iran). Anche contro il Senegal, nei sedicesimi, il passaggio del turno è stato sofferto (0-2 fino all’86’ e rete vittoria solo al 125’) mentre gli Usa hanno eliminato agevolmente la Bosnia (2-0). Quote in equilibrio ma sembra più 1 che 2… Il successo di Pulisic e compagni è offerto a 2.62 da Eplay24, a 2.57 da Netwin, a 2.55 da Bet365.