Portogallo-Spagna, ostacolo CR7 per una Roja da record

My Combo: la sintesi su Portogallo-Spagna

Dal passato al presente. CR7 ha messo la sua firma anche nel 2-1 con cui il Portogallo ha ribaltato la Croazia nei sedicesimi, portando a 9 la sua striscia di risultati utili di fila. Nulla in confronto alla serie spagnola che, con 34 gare senza ko, punta al record dell’Italia di Mancini di 37 partite senza sconfitte. Da record anche il portiere Unai Simon, che con 519 minuti senza subire reti ai Mondiali si è messo alle spalle leggende come Walter Zenga, Peter Shilton e lo spagnolo Iker Casillas. In sintesi: la Spagna non ha preso gol al Mondiale, ha un Oyarzabal in stato di grazia (doppietta contro l’Austria su doppio assist di un ispiratissimo Cucurella) e deve ancora beneficiare del miglior Lamine Yamal. Tutti elementi che, nella visione My Combo di SisalTipster, indicano la Spagna come nazionale accreditata a passare il turno. Media di 8 corner a partita per la Roja, il Portogallo contro la Croazia ha raggiunto il picco con 9 calci d’angolo a favore. Previsti quindi almeno 12 corner totali nel derby lusitano. E come in ogni derby che si rispetti, oltretutto da dentro o fuori, la tensione non mancherà. Il match che indica la via è quello giocato dalla Spagna contro l’Uruguay, con cinque cartellni totali di cui uno rosso. Anche Portogallo-Spagna può terminare con cinque o più cartellini a referto. Mikel Oyarzabal fin qui è stato una sentenza e le sue caratteristiche di centravanti mobile possono mettere in crisi anche la retroguardia portoghese. Ipotizzando la Spagna a segno, la firma più gettonata è quella dell’attaccante basco.

In sintesi, ecco la My Combo su Portogallo-Spagna: Spagna passa il turno + Almeno 12 corner totali + Almeno 5 cartellini + Oyarzabal a segno

La curiosità

Non è la prima volta che Portogallo e Spagna si affrontano nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale. É accaduto anche a Sudafrica 2010, agli ottavi di finale. La Spagna, che poi si sarebbe laureata campione del mondo, ebbe la meglio di misura grazie ad un gol segnato da David Villa. La storia dice che gli scontri diretti tra queste due nazionali sono stati quasi sempre equilibrati. Per trovare l’ultimo successo lusitano in un match ufficiale, occorre riavvolgere il nastro al 20 giugno del 2004 (fase a gironi). Un gol di Nuno Gomes consegnò il successo al Portogallo che nell’occasione fece piangere i rivali, mandandoli a casa.