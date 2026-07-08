Francia-Marocco, un derby che ha il sapore della rivincita

My Combo: la sintesi su Francia-Marocco

Francia e Marocco negli ottavi hanno dimostrato di saper vincere anche in modo “sporco” contro Paraguay e Canada, confermando la loro imbattibilità in questo torneo iridato. A proposito: i Leoni dell’Atlante non conoscono sconfitte da 34 incontri consecutivi, la Francia tuttavia in partite ufficiali è una sentenza: undici vittorie e un pareggio nelle ultime dodici. Tradotto: Marocco forte, anzi fortissimo ma non abbastanza per questa Francia. Nella visione My Combo di SisalTipster, i “Bleus” conquisteranno la loro terza semifinale Mondiale consecutiva. Prima di affrontare il Paraguay, nella cui idea di calcio non c’è esattamente il proposito di attaccare, la Francia aveva collezionato ben tredici partite di fila con numero di gol compreso tra 3 e 5. Il “derby” col Marocco sembra adatto a far ripartire la serie. A ben guardare, Paraguay e Marocco qualcosa in comune ce l’hanno: l’esigenza di arginare, anche con le maniere forti, quel fenomeno di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse di Didier Deschamps dal canto suo farà bene a tenere i nervi saldi: probabile che subisca almeno tre falli nell’incontro. Nessuno come Brahim Diaz, primo giocatore africano a regalare quattro assist in una singola edizione dei Mondiali. Il fantasista può toccare quota cinque per accendere il Marocco e stuzzicare ancor di più chi (vero, Juventus?) lo sta osservando con molta attenzione.

In sintesi, ecco la My Combo su Francia-Marocco: Francia passa il turno + Tra 3 e 5 reti nel match + Mbappé subisce almeno 3 falli + Brahim Diaz assist.

La curiosità

Se è vero che il calcio è anche genialità, allora è impossibile non esaltare le gesta di Michael Olise. Un esterno trasformato in trequartista da Deschamps, un “11” che gioca da numero “10”, una delizia per gli occhi. Le sue imbucate sono state fin qui una manna per Mbappé. Si registrano ben 5 assist di Olise al suo primo Mondiale. Il sesto gli consentirebbe di raggiungere Pelé che nella sola edizione del 1970 arrivò a quota 6. Intanto Messi ha staccato Maradona portandosi a 9 nella classifica all-time (stilata ufficialmente a partire dal 1966) degli assist ai Mondiali. Ma è solo questione di tempo: se continua così, il trono di miglior assistman sarà occupato da Michael Olise.