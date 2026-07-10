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Premier Division, il pronostico di Waterford-St. Patrick's© Getty Images

Premier Division, il pronostico di Waterford-St. Patrick's

Sfida tra due squadre che hanno obiettivi ben diversi alla luce della loro classifica
2 min
TagsWaterford-St. Patrick'spronosticopremier division

Alle 21.00 di venerdì 10 luglio è il turno di Waterford-St. Patrick’s, altra sfida della Premier Division irlandese tra una pericolante e una pretendente ad un piazzamento europeo. 

Comparazione quote: Waterford-St. Patrick’s Multigol Ospite 2-4

Detto del Drogheda seconda peggior difesa della Premier Division, la “prima della classe” in fatto di gol al passivo è proprio il Waterford, che ne ha subìti ben 46. Un Waterford che però è in crescita: ha vinto tre delle ultime quattro partite, in precedenza aveva conquistato un solo successo in 19 giornate! Di fronte c’è una squadra ben più solida come il St. Patrick’smiglior difesa del torneo e primatista in fatto di Under 2,5 collezionati (da aggiungere anche ben sette No Goal consecutivi). I due precedenti stagionali sorridono al St. Patrick’s, che si è imposto prima con due e poi con tre gol di scarto. Ma non è tutto oro quel che luccica: la terza della classe, infatti, nelle ultime cinque trasferte ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. A dispetto di questo ruolino di marcia, le quote hanno pochi dubbi sul blitz del St. Patrick’s: quota 1.58 su Eplay24, 1.57 su Bwin e Bet365. Meglio forse orientarsi su un esito “neutrale”come il Multigol Ospite 2-4: a 1.78 sulle lavagne di Eplay24 e Vincitu, a 1.72 su Sisal.

 

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