Norvegia-Inghilterra, chi va in semifinale tra Haaland e Kane? Per le quote c'è un chiaro favorito

Comparazione quote: Norvegia-Inghilterra Goal

Un’Inghilterra mai del tutto convincente ma non certo da oggi, a differenza di una Norvegia che col senno di poi ha fatto bene a far riposare i titolari contro la Francia. Con Brasile e Costa d’Avorio i finali di gara sono stati di marca vichinga e potrebbe non essere un caso ma una benefica conseguenza del turnover. Nelle 5 gare giocate fin qui dalla nazionale di Solbakken si è sempre vista la combo Goal+Over 2,5, che gli inglesi hanno fatto registrare contro Messico e DR Congo. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un quarto di finale con almeno una rete per parte. L'esito Goal viaggia a 1.66 su Eplay24, a 1.63 su Bwin, a 1.62 su BetFlag. I bookie vedono favorita l'Inghilterra, una cui vittoria al 90' è proposta a 1.85 da Eplay24, Netwin e William Hill. Il pareggio si attesta su quota 3.65, l'1 della Norvegia quadruplica qualsiasi investimento. A proposito di reti, Haaland marcatore si gioca a 2.50, Kane a segno è quotato a 2.10.