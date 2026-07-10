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venerdì 10 luglio 2026
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Argentina-Svizzera, ecco le migliori quote per l'ultimo quarto del Mondiale© APS

Argentina-Svizzera, ecco le migliori quote per l'ultimo quarto del Mondiale

Dalla sfida di Kansas City uscirà il nome della squadra che affronterà Norvegia o Inghilterra
Amedeo Paioli
1 min
TagsArgentina-SvizzerapronosticoMessi

Argentina ai quarti ma con grande sofferenza, sia contro Capo Verde prima (battuto solo ai supplementari) che contro l’Egitto poi (superato, tra le proteste della nazionale africana per le decisioni arbitrali, con 3 reti negli ultimi 13 minuti di gioco dopo essere stata sotto di 2 gol fino al 79’). 

Argentina favorita, ecco a quanto è quotato un gol di Messi

Per l’Albiceleste adesso c’è da superare l’ostacolo Svizzera che è andata abbastanza liscia fino agli ottavi dove ha superato il turno solo grazie ai rigori (la sfida con la Colombia era rimasta senza reti per 120 minuti). Per le quote il match è da segno 1: quota 1.71 su Eplay24, 1.70 su Bet365BetFlag e SnaiMessi va a caccia del gol numero 9 nel suo strepitoso Mondiale e il campione è anche il grande favorito dei bookie per lasciare il segno. Una sua rete nel match è offerta a 1.90, la quota più bassa tra tutte quelle previste nell'ambito delle scommesse sui marcatori di Argentina-Svizzera.

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