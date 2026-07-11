Serie A 2026/27, chi vincerà lo scudetto? Inter favorita, giù la quota della Roma!

Complice il Mondiale , il calciomercato in Italia stenta a decollare. Eppure la data d’inizio della Serie A 2026/27 non è così lontana: il 22 agosto Udinese-Como e Inter-Monza apriranno la nuova stagione. Sono già disponibili le quote sulla prima giornata di campionato e, per quanto riguarda le scommesse a lungo termine ( Antepost ), quelle sul vincente campionato . Ecco chi è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto secondo i bookmaker.

Comparazione quote: Inter vincente Serie A 2026/27

Tricolore al primo tentativo in una grande piazza come quella nerazzurra. Cristian Chivu e la sua Inter rappresentano, per i bookie, la coppia perfetta per il back-to-back. L’Inter vincente scudetto 2026/27 è a 1.80 su Eplay24, Sisal e Vincitu. Divario abbastanza netto, a bocce ferme, dalle altre. Basti pensare che Napoli e Juventus sono quotate rispettivamente a 6.00 e 7.50. Quota 7.50 anche per il Milan, che con Gonçalo Ramos ha piazzato il primo super colpo milionario dell’estate. Insomma, difficile che qualcuno possa portar via il tricolore ai nerazzurri, compresa la Roma di Gasperini, anche se stando agli ultimi aggiornamenti i giallorossi sono scesi a quota 9, incassando evidentemente la fiducia dei bookie. Qualche “sognatore” magari punterà qualche fiche sul Como, che intanto si gode una storica qualificazione alla Champions League. Lo scudetto ai lariani è in lavagna a 35. Per l’Atalanta di Sarri l'offerta schizza a 65, Bologna e Lazio sono bancate a 200.