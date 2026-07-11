Norvegia-Inghilterra, remata vichinga verso la semifinale

Ultimi due quarti di finale del Mondiale, si parte con un intrigante Norvegia-Inghilterra . Inglesi imbattuti (4 vittorie e un pareggio) ma solo con grandi sofferenze hanno piegato Congo e Messico. La Norvegia , che mai aveva raggiunto i quarti in un Mondiale, fiuta l’occasione potendo contare su un Haaland che da solo ha spazzato via il Brasile . Nelle ultime 20 gare internazionali la Norvegia ha vinto ben 16 volte. Nella visione My Combo di SisalTipster , la nazionale di Solbakken passerà il turno: dunque, a fine gara vedremo l’iconica remata vichinga e non “ Wonderwall ”. Nelle partite fin qui giocate dagli scandinavi ci sono sempre state almeno 3 reti ma qui, vista la posta in palio, c’è aria di inversione di tendenza. Previsti meno di 12 corner totali : nella fase ad eliminazione diretta la Norvegia ne ha battuti complessivamente 8, 7 l’Inghilterra. A suonare la carica per la Norvegia non può che essere Erling Haaland , l’incubo della Seleçao. Sette gol per il bomber che, come contro l’Iraq al debutto, può sbloccare la partita .

In sintesi, ecco la My Combo su Norvegia-Inghilterra: Norvegia passa il turno + Meno di 3 reti nel match + Meno di 12 corner totali + Haaland sblocca la partita

My Combo: la sintesi su Argentina-Svizzera

La vincente di Norvegia-Inghilterra affronterà in semifinale una tra Argentina e Svizzera. Elvetici ai quarti dopo 72 anni, sfruttando un percorso piuttosto agevole e la sua rinomata solidità difensiva. Anche l’Argentina ha potuto contare su un tabellone amico e, soprattutto, su un Messi incontenibile. Nei Mondiali l’Albiceleste non perde da 11 gare di fila, la striscia più lunga nella storia del torneo. In più, la Svizzera non ha mai battuto l’Argentina in 7 incroci, perdendo entrambi gli scontri diretti ai Mondiali. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, sarà il team di Scaloni ad accedere alle semifinali. La Svizzera da copione imposterà una partita accorta contro un’Argentina che ha concesso in totale 9 tiri nello specchio in questo torneo. Tradotto, Svizzera a secco. Sarebbero 10 i gol di Messi se non avesse sbagliato due rigori. Ma è lui il leader in fatto di gol e assist ai Mondiali e, con l’ennesima perla, può ritoccare i numeri di almeno una delle due classifiche. Per il capitano della Svizzera, Xhaka, altro cartellino in vista dopo quello ricevuto nel match giocato contro la Colombia.

In sintesi, ecco la My Combo su Argentina-Svizzera: Argentina passa il turno + Svizzera non segna + Messi gol o assist + Xhaka cartellino