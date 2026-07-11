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Hammarby-Kalmar, precedenti e quote suggeriscono...© EPA

Hammarby-Kalmar, precedenti e quote suggeriscono...

Padroni di casa a caccia del successo per mantenersi nei piani alti della classifica. E magari, pensare a qualcosa in più...
Federico Vitaletti
2 min
TagsHammarby-Kalmarpronosticoquote

Hammarby-Kalmar è una delle sfide della 12a giornata dell'Allsvenskan, il massimo campionato svedese. I padroni di casa vogliono i tre punti per mantenersi nelle zone nobili della classifica e, chissà, candidarsi ad essere qualcosa in più di un'inseguitrice del Sirius capolista. Ecco quote e pronostico di Hammarby-Kalmar: fischio d'inizio domenica 12 luglio alle 14.00.

Comparazione quote: Hammarby-Kalmar segno 1

Alla ripresa del campionato Hammarby e Kalmar hanno battuto rispettivamente Elfsborg e Orgryte ma l'impegno più difficile ce l'aveva l'Hammarby, visto che l'Elfsborg si presentava a questo turno di campionato da quarta della classe. L'Hammarby spera che con questa vittoria sia alle spalle la crisi attraversata prima della sosta per i Mondiali: tre ko di fila. Il Kalmar visto fin qui in trasferta è stato semplicemente disastroso: cinque sconfitte su cinque, come cinque sono i ko neglio ultimi sei precedenti giocati contro l'Hammarby. Un simile quadro non può che far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 è offerto a 1.40 da Eplay24, a 1.37 da BetFlag, a 1.36 da Snai. Negli ultimi 3 incroci, però, entrambe sono andate a segno. Occhi puntati anche sul Goal, quotato a 1.65 da Eplay24, Betsson e Planetwin.

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