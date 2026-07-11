Hammarby-Kalmar, precedenti e quote suggeriscono...

Comparazione quote: Hammarby-Kalmar segno 1

Alla ripresa del campionato Hammarby e Kalmar hanno battuto rispettivamente Elfsborg e Orgryte ma l'impegno più difficile ce l'aveva l'Hammarby, visto che l'Elfsborg si presentava a questo turno di campionato da quarta della classe. L'Hammarby spera che con questa vittoria sia alle spalle la crisi attraversata prima della sosta per i Mondiali: tre ko di fila. Il Kalmar visto fin qui in trasferta è stato semplicemente disastroso: cinque sconfitte su cinque, come cinque sono i ko neglio ultimi sei precedenti giocati contro l'Hammarby. Un simile quadro non può che far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 è offerto a 1.40 da Eplay24, a 1.37 da BetFlag, a 1.36 da Snai. Negli ultimi 3 incroci, però, entrambe sono andate a segno. Occhi puntati anche sul Goal, quotato a 1.65 da Eplay24, Betsson e Planetwin.