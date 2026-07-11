Pronostico Aalesund-Molde, per le quote ci starebbe il 2 ma...

Nonostante la nazionale norvegese sia ancora impegnata nel Mondiale di Canada, Usa e Messico , l’Eliteserien riprende tranquillamente il suo cammino mandando in onda oggi tre anticipi della 13ª giornata . Si riparte con il Viking capolista (27 punti ma 10 partite giocate) che precede il Tromso (25 punti ma addirittura 13 incontri disputati) a sua volta davanti al Bodo/Glimt (23 punti in 11 gare) e poi, via via, tutte le altre a cominciare dalla coppia formata da Lillestrom e Molde che viaggiano a braccetto occupando la quarta posizione con 19 punti ciascuno). E proprio queste due formazioni sono tra le protagoniste del tris di partite odierne con il Lillestrom, ospite del Fredrikstad, primo a scendere in campo alle ore 14 (le quote propongono il segno 2 intorno al 2.30 contro il 3.00, più o meno, assegnato all’1) e il Molde , ospite dell’Aalesund , a seguire alle ore 16.

Comparazione quote: Aalesund-Molde Goal

Se si guarda alla classifica il compito del Molde sembrerebbe agevole. L’Aalesund è infatti terz’ultimo a pari merito con il Kristiansund ma degli attuali 11 punti all’attivo ben 8 li ha conquistati nell’arco delle ultime 4 partite (2 vittorie a cui hanno fatto seguito altrettanti pareggi). Il Molde in campionato viaggia a corrente alternata andando ko nelle ultime 2 trasferte e vincendo le ultime 3 in casa (a cui va aggiunta, vale la pena evidenziarlo, la terz’ultima gara esterna nella quale ha battuto il Bodo/Glimt per 1-0). Finora sia Aalesund che Molde non sono andate a segno almeno una volta soltanto in un paio di occasioni, il Goal ci potrebbe stare anche stavolta. Almeno una rete per parte si gioca a 1.45 su Eplay24, a 1-44 su Bet365 e Bwin. La vittoria del Molde, favorito in questo match, vale 2.06 su Betsson, 2.08 su Netwin e Eplay24.