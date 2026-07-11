Pronostico Aalesund-Molde, per le quote ci starebbe il 2 ma...
Nonostante la nazionale norvegese sia ancora impegnata nel Mondiale di Canada, Usa e Messico, l’Eliteserien riprende tranquillamente il suo cammino mandando in onda oggi tre anticipi della 13ª giornata. Si riparte con il Viking capolista (27 punti ma 10 partite giocate) che precede il Tromso (25 punti ma addirittura 13 incontri disputati) a sua volta davanti al Bodo/Glimt (23 punti in 11 gare) e poi, via via, tutte le altre a cominciare dalla coppia formata da Lillestrom e Molde che viaggiano a braccetto occupando la quarta posizione con 19 punti ciascuno). E proprio queste due formazioni sono tra le protagoniste del tris di partite odierne con il Lillestrom, ospite del Fredrikstad, primo a scendere in campo alle ore 14 (le quote propongono il segno 2 intorno al 2.30 contro il 3.00, più o meno, assegnato all’1) e il Molde, ospite dell’Aalesund, a seguire alle ore 16.
Comparazione quote: Aalesund-Molde Goal
Se si guarda alla classifica il compito del Molde sembrerebbe agevole. L’Aalesund è infatti terz’ultimo a pari merito con il Kristiansund ma degli attuali 11 punti all’attivo ben 8 li ha conquistati nell’arco delle ultime 4 partite (2 vittorie a cui hanno fatto seguito altrettanti pareggi). Il Molde in campionato viaggia a corrente alternata andando ko nelle ultime 2 trasferte e vincendo le ultime 3 in casa (a cui va aggiunta, vale la pena evidenziarlo, la terz’ultima gara esterna nella quale ha battuto il Bodo/Glimt per 1-0). Finora sia Aalesund che Molde non sono andate a segno almeno una volta soltanto in un paio di occasioni, il Goal ci potrebbe stare anche stavolta. Almeno una rete per parte si gioca a 1.45 su Eplay24, a 1-44 su Bet365 e Bwin. La vittoria del Molde, favorito in questo match, vale 2.06 su Betsson, 2.08 su Netwin e Eplay24.