Pronostico Sinner-Zverev, tra Jannik e il bis a Wimbledon c'è solo il tedesco

Domenica niente Mondiali , campo libero dunque per il tennis che propone la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev . Il numero 1 del mondo in semifinale ha battuto in tre set (triplo 6-4) il 7 volte campione di Wimbledon Novak Djokovic . Tutto facile per il tedesco contro Fery , giustiziere del nostro Flavio Cobolli . Ecco quote e pronostico di Sinner-Zverev , in programma domenica 12 luglio a partire dalle 17.00.

Comparazione quote: Sinner vincente contro Zverev

Contro Djokovic si è rivisto il Sinner che tutti si aspettavano, dominante e glaciale nei momenti che contano. I numeri lo confermano: una sola palla break concessa e salvata contro il campione serbo, appena 15 errori non forzati, 16 ace e percentuale dell'88% di punti vinti con la prima di servizio. Anche Djokovic si è dovuto inchinare al campione azzurro, che punta dunque a vincerte Wimbledon per il secondo anno di fila dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Di fronte Jannik troverà dunque Zverev, reduce da 13 vittorie di fila a livello Slam, un parziale che gli ha permesso di vincere al Roland Garros il suo primo Major della carriera. Precedenti alla mano, il tedesco incontra la sua bestia nera: Sinner ha vinto infatti gli ultimi 8 match contro Sascha, perdendo un solo set. Per i bookie nessun dubbio, è Sinner il favorito per la vittoria di questa attesa finale, la settima a livello Slam della sua carriera: quota 1.22 su Eplay24, 1.21 su Planetwin, 1.20 su Bet365. Il successo del tedesco invece è proposto a 4.35 da Eplay24, a 4.25 da Snai, 4.10 da BetFlag. Con riferimento al numero di giochi totali, linea fissata a 35, i bookie ritengono più probabile l'Over, quotato a 1.60. L'Under 35.5 game totali vale invece 2.20.