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Il pronostico di Malmo-Goteborg, una sfida tra "nobili decadute"© Getty Images

Il pronostico di Malmo-Goteborg, una sfida tra "nobili decadute"

Le quote del match valevole per la 12a giornata del massimo campionato svedese
Federico Vitaletti
2 min
TagsMalmo-Goteborgpronosticocampionato svedese

Malmo e Goteborg sono le squadre più titolate di Svezia. Ma la storia non scende in campo e le due squadre, ben distanti dalle prime posizioni della classifica, devono rimboccarsi le maniche per risalire la china. Ecco quote e pronostico di Malmo-Goteborg, in programma domenica 12 luglio alle ore 14.00.

Comparazione quote: Malmo-Goteborg segno 1

Dopo lo stop del campionato di oltre un mese per via dei Mondiali, l'Allsvenskan è ripartita la scorsa settimana. Bene per il Malmo (1-0 esterno al Degerfors), male per il Goteborg che ha perso per 2-1 in casa contro l'Aik. Un risultato che lascia il Goteborg in zona retrocessione mentre il Malmo, vista la classifica corta, intravede la possibilità di conquistare una delle due piazze (seconda o terza) che vale l'accesso ai preliminari di Conference League. Fin qui il Malmo non è stato un esempio di regolarità: 5 vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il Goteborg però ha sempre subìto almeno un gol in 11 giornate, due o più in sette occasioni. Sulla scorta di questi dati, si fanno strada due possibili esiti: il segno 1, quotato a 1.90 da Eplay24, Planetwin e Snai. In seconda battuta l'Over 1,5 Casa: a 1.74 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Sisal.

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