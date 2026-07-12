Mondiali in pausa? C'è il campionato norvegese: ecco il pronostico di Kfum Oslo-Bodo Glimt

Comparazione quote: Kfum Oslo-Bodo Glimt 2+Over 1,5

Un dato merita di essere sottolineato: ben cinque Under 2,5 nelle sei partite casalinghe giocate dal team di Oslo. Il Bodo ha vinto per 4-1 un’amichevole giocata a fine giugno contro il Molde (Norvegia), in Eliteserien lontano da casa aveva perso - malamente - solo sul campo del Viking. Per i gialloneri è un match da vincere a tutti i costi, facendo leva su un attacco da 28 reti in 11 partite (solo il Viking, 29, ha fatto meglio). Non male la combo 2+Over 1,5, quotata a 1.58 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal.