Eliteserien, Sarpsborg-Viking: migliori quote e pronostico

Viking favorito: le migliori quote per il segno 2

Un Viking che ha segnato almeno due gol in otto partite su dieci e che vuole ripartire forte per mandare un segnale alla concorrenza. L’avversario di turno è il Sarpsborg, che veleggia a metà classifica senza particolari ambizioni nè timori. Negli ultimi tre precedenti ufficiali non ha mai perso contro il Viking, due pareggi e una vittoria. Che sia la bestia nera del Viking? Per le quote è logicamente il 2 il segno favorito: vale 1.75 per Snai e Sisal, 1.77 per Eplay24. Ancora più probabile, secondo i bookie, l’esito Goal: quota 1.48 su BetFlag, Planetwin e Eplay24. Per il Sarpsborg sarebbe il sesto di fila, amichevole (persa 3-1 con il Lillestrom) compresa.