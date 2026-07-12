Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Eliteserien, Sarpsborg-Viking: migliori quote e pronostico© APS

Eliteserien, Sarpsborg-Viking: migliori quote e pronostico

La capolista del campionato norvegese torna in campo dopo circa un mese di stop
2 min
TagsSarpsborg-Vikingpronosticoquote

Una sconfitta al debutto contro  l’Ham Kam, poi nove vittorie consecutive. Il Viking ha tutte le intenzioni di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Da vedere, però, come i “Vichinghi” torneranno in campo dopo lo stop del campionato di circa un mese per lo svolgimento dei Mondiali

Viking favorito: le migliori quote per il segno 2

Un Viking che ha segnato almeno due gol in otto partite su dieci e che vuole ripartire forte per mandare un segnale alla concorrenza. L’avversario di turno è il Sarpsborg, che veleggia a metà classifica senza particolari ambizioni nè timori. Negli ultimi tre precedenti ufficiali non ha mai perso contro il Viking, due pareggi e una vittoria. Che sia la bestia nera del Viking? Per le quote è logicamente il 2 il segno favorito: vale 1.75 per Snai e Sisal, 1.77 per Eplay24. Ancora più probabile, secondo i bookie, l’esito Goal: quota 1.48 su BetFlagPlanetwin e Eplay24. Per il Sarpsborg sarebbe il sesto di fila, amichevole (persa 3-1 con il Lillestrom) compresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS