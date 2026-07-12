Champions League, quote e pronostico di Gyor-Vikingur

Primissimi verdetti che riguardano la Champions League 2026/27 in arrivo. Martedì 14 luglio si giocano le gare di ritorno del primo turno preliminare e ci sono squadre che, avendo vinto l’andata, possono guardare ai secondi 90 minuti con maggior tranquillità e, al contrario, altre che, andate ko sette giorni fa, devono recuperare. A questa categoria di incontri appartiene Gyor-Vikingur con la formazione islandese avanti per 1-0 e quella ungherese che può sfruttare il fattore campo per ribaltare il risultato.

I numeri dei primi 90 minuti

Vale la pena ricordare che il Gyor ha vinto il suo campionato con una lunghezza di vantaggio sul Ferencvaros mentre il Vikingur nel suo campionato (in corso) al momento è primo, imbattuto (13 vittorie e un pareggio, 48 reti realizzate e solo 9 subìte), con 11 punti di vantaggio sulla seconda. Sette giorni fa la rete vittoria degli islandesi è arrivata soltanto al 92’ anche se il match è stato sempre dominato dai padroni di casa.I numeri infatti dicono 64% di possesso palla con 16 tiri totali a 5 di cui 8 a... zero per il Vikingur nello specchio della porta. Le quote guardano in direzione del segno 1 ma il Vikingur sembra più in palla e, nel dubbio, forse ci si può affidare al Goal, esito proposto su Eplay24 e Goldbet a 1.55 mentre su Bwin vale 1.53