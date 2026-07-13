Allsvenskan, ecco il pronostico di Djurgarden-Halmstad

Tre partite in meno rispetto all’ Hammarby e all’ Elfsborg , due in meno rispetto ad Hacken e Aik Stoccolma , una in meno rispetto al Sirius capolista.Con questa situazione rispetto a tutte le squadre che gli sono davanti in classifica, il Djurgarden potrebbe, potenzialmente, essere anche secondo da solo nella graduatoria dell’ Allsvenskan a patto che, ovviamente, le tre gare in meno si traducessero in altrettante vittorie con 9 punti conquistati.

Djurgarden, 23 gol segnati: statistiche e quote del match

Il tentativo di conquistare la piazza d’onore per l’undici di Stoccolma prevede che già stasera, nel posticipo della 12ª giornata contro l’Halmstad, si debba fare bottino pieno. Una impresa tutto sommato abbastanza possibile (per non dire sulla carta agevole) visto che l’Halmstad è il fanalino di coda del campionato con soli 6 punti all’attivo in 11 incontri fin qui disputati (una sola vittoria e 3 pareggi). L’ultima della classe ha realizzato in tutto la miseria di 10 reti (neanche uno a partita), un bottino così modesto che gli regala comunque un primato, quello di proporre (almeno finora) il peggior attacco del torneo. Non guida invece la classifica delle squadre che hanno subìto più reti poiché ne ha incassate 23 e ci sono un paio di altre squadre che ne hanno subìte di più.

Il Djurgarden risponde con 23 reti all’attivo e 15 al passivo utilizzate per mettere insieme 5 vittorie, 4 sconfitte e un solo pareggio. Finora la compagine di casa è riuscita sempre a realizzare almeno una rete ad eccezione della sfida persa contro il Malmo alla 3ª giornata (0-1) mentre, al contrario, l’Halmstad ha sempre subìto almeno una rete ad eccezione dell’unica vittoria (2-0 all’Orgryte) arrivata alla 9ª giornata. Con questi numeri il segno 1 sembra a dir poco obbligatorio. La vittoria del Djurgarden è proposta su Eplay24 a 1.21 mentre su Goldbet e Bet365 è offerta rispettivamente a 1.20 e 1.22. Possibile l'Over 1,5 Casa al triplice fischio.