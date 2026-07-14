Francia-Spagna, Lamine Yamal a caccia di un gol dai mille significati

La calma è la virtù dei forti. E così, con pazienza e consapevolezza dei propri mezzi, Francia e Spagna hanno superato due turni-trappola vincendo la guerra di nervi alla distanza.

My Combo: la sintesi su Francia-Spagna

I Bleus contro Paraguay e Marocco, dopo aver chiuso in parità al riposo. Stesso modus operandi per la Roja contro Portogallo e Belgio, sfruttando lo “schema-Merino”: il jolly pescato dalla panchina da mister de la Fuente. I numeri chiariscono perchè circoli lo slogan di “finale anticipata”. La Francia al Mondiale ha fatto 6 su 6 e una coppia d’assi come Mbappé e Dembelè al mondo non ce l’ha nessuno. La Spagna non conosce sconfitte da 36 gare di fila e c’è voluta una zuccata di De Ketelaere per mettere fine all’imbattibilità di Unai Simon dopo 649 minuti nella fase finale dei Mondiali. Per tanti la “Francia è senza rivali al mondo” ma se c’è una nazionale che può batterla (come capitato negli ultimi due precedenti) quella è proprio la Roja. Nella visione My Combo di SisalTipster, sarà la Spagna a passare il turno ritrovando una finale che manca dal 2010. Contro la Francia, Paraguay e Marocco hanno badato a non prenderle e per questo le reti hanno latitato. In precedenza, le gare giocate dai Bleus avevano sempre regalato spettacolo. Nell’occasione il range atteso è tra 3 e 4 reti totali. Ha sbagliato un rigore col Marocco e, senza batter ciglio, nella ripresa ha firmato un gol d’autore. Solo i campioni fanno cose simili e Kylian Mbappé (20 gol in 20 presenze ai Mondiali) lancia la personale sfida a Unai Simon: previsti almeno 4 conclusioni da parte del campione francese. Inutile girarci intorno, da Lamine Yamal ci si aspettava molto di più che un semplice accendersi ad intermittenza. E se il baby fenomeno avesse aspettato proprio un appuntamento così per incantare il mondo? Un gol sarebbe il modo migliore per festeggiare il suo 19° compleanno.

In sintesi, ecco la My Combo su Francia-Spagna: Spagna passa il turno + Tra 3 e 4 reti nel match + Mbappé calcia almeno 4 volte + Lamine Yamal a segno

La curiosità

Dal 2008 al 2025 Francia e Spagna si sono affrontate dieci volte. Ben sette le vittorie della Roja, a fronte di due successi transalpini e un solo pareggio (ottobre 2012). Negli ultimi tre scontri diretti ci sono sempre stati tre o più gol complessivi. Un taglio netto rispetto al passato: nei precedenti sette incroci, di gol in questa super sfida se ne erano visti al massimo due. Solo una volta queste due nazionali si sono affrontate nella fase finale di un Mondiale. L’anno è il 2006 (ce lo ricordiamo bene) e negli ottavi di finale la Francia di Domenech ribaltò la Spagna: al vantaggio iniziale di David Villa risposero Ribery, Vieira e Zidane.