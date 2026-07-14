Preliminari di Champions, Shamrock-Floriana: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Shamrock-Floriana 1 handicap

Una vera doccia fredda per gli irlandesi, che hanno pagato a caro prezzo l’espulsione ricevuta da Healy al 58’. Al “Tallaght Stadium” di Dublino lo Shamrock ha il dovere di provarci. Serve una vittoria con due gol di scarto per pareggiare i conti, un margine di 3 gol invece vorrebbe dire ribaltone e accesso al secondo turno preliminare. Occhio però al dato: solo una volta, negli ultimi 27 match ufficiali, lo Shamrock ha vinto con 3 reti di scarto. É successo in campionato, lo scorso 4 maggio, quando i “Rovers” superarono il Drogheda per 4-1. Il Floriana ha iniziato alla grande la sua stagione, e dire che era fermo da metà maggio quando ha vinto il suo campionato. L’ultimo ko risale al 25 aprile, quando fu sconfitto nettamente in casa dall’Hamrun per 4-1. In questo match di ritorno i bookie hanno pochi dubbi sul segno che si vedrà al triplice fischio. L’1 vale 1.30 per Snai e BetFlag, 1.32 per Eplay24. Ma la “semplice” vittoria come detto non basta allo Shamrock per andare avanti. Per chi crede nell’ipotesi che gli irlandesi possano vincere con almeno due gol di scarto, la quota dell’1 handicap (0-1) oscilla tra 1.85 e 2.10.