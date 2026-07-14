TNS-Sabah Baku, il pronostico: si riparte dal 2-0 dell'andata in favore degli azeri

In Azerbaigian non c’è solo il Qarabag. Se ne è accorto il TNS (The New Saints), che ha perso per 2-0 contro il Sabah Baku il match d’andata del primo turno preliminare di Champions League .

Segnano entrambe? Scopri le migliori quote per l'esito Goal

Un Sabah che lo scorso anno ha completato una storica doppietta: campionato (primo titolo nella sua giovane storia) e coppa nazionale. Come lo Shamrock anche il TNS, onesto (e modesto) frequentatore dei preliminari di Champions, proverà quanto meno a metterci l’orgoglio davanti al suo pubblico. Lo scorso anno l’eliminazione arrivò già a questo turno, contro i macedoni dello Shkendija, ai tempi supplementari. A Oswestry l’esito del match si presenta assai più incerto rispetto a quello di Dublino. Difficile che il Sabah, a segno da sette partite consecutive, possa fare scena muta. Il TNS almeno una rete dovrebbe realizzarla e allora fiducia all’esito Goal, in lavagna a 1.62 su Eplay24, a 1.60 su BetFlag e Planetwin.