Europa League, pronostico e quote di Universitatea Cluj-Dinamo Kiev
Riflettori puntati sulla “Cluj Arena” per il match di ritorno tra l'Universitatea Cluj e la Dinamo Kiev. Il confronto tra le due squadre riparte dallo “0-0” uscito nei primi 90 minuti di gioco.
Ucraini favoriti al novantesimo, ecco quanto paga il "2"
Per le quote, osservando anche lo stato di forma delle due squadre, non sembrano esserci dubbi su chi riuscirà a passare al turno successivo. La Dinamo Kiev nelle precedenti 5 gare disputate (amichevoli comprese) ha fatto registrare 3 vittorie, 1 pareggio (quello contro il Cluj) e 1 sconfitta mentre la compagine rumena in altrettante partite ha regalato 3 pareggi e 2 sconfitte (il 12 luglio scorso ha perso ai rigori la Supercoppa contro l’Universitatea Craiova). Il segno 2 al termine del secondo tempo regolamentare è in lavagna mediamente a 1.54 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 2.18. Goal o No Goal? L’esito che prevede entrambe le squadre a segno è proposto su Eplay24 a 1.90 mentre su Goldbet e Planetwin paga 1.83 . Da provare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell’arbitro. Tale scenario è offerto mediamente a 1.40. Una rete nei primi 45 minuti di gara paga solamente 1.34.