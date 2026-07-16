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Preliminari di Europa League, il pronostico di Ferencvaros-Vojvodina© EPA

Preliminari di Europa League, il pronostico di Ferencvaros-Vojvodina

La compagine ungherese dopo il "2-1" dell'andata ha le carte in regola per passare il turno
2 min
TagsferencvarosVojvodinaEuropa League

Preliminari di Europa League. Il Ferencvaros dopo aver battuto il Vojvodina in Serbia per “2-1” può permettersi di amministrare il risultato. La compagine ungherese allo Stadion Karadorde si è aggiudicata il match grazie a un gol di Dele realizzato al minuto 86.

Numero di reti, ecco la quota del Multigol 2-3 e 2-4

Nel corso della partita di andata il Ferencvaros ha mantenuto il possesso palla per il 56% del match, un possesso palla che ha permesso ai biancoverdi di andare al tiro per ben 11 volte (3 nello specchio della porta). Il Vojvodina ha trovato la via del gol soltanto su autorete. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è in lavagna a 1.40 mentre il “2” è proposto mediamente a 5.50. Il pareggio, scenario che permetterebbe agli ungheresi di passare al turno successivo, si gioca invece a 4.45. Da segnalare che il Vojvodina nelle precedenti 4 gare disputate (amichevoli comprese) ha fatto registrare sempre il Multigol 2-3. La possibilità che questa sfida termini con 2 o 3 reti al novantesimo è offerta a 2.05 mentre il Multigol 2-4 si può trovare su Eplay24 a 1.45 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.52.

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