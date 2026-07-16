Europa League, quote e pronostico di Derry City-Cska Sofia

Promette spettacolo il match di ritorno tra il Derry City e il Cska Sofia . I primi 90 minuti, andati in scena in Bulgaria , sono terminati “3-2” in favore della squadra di casa.

Entrambe a segno, ecco quanto paga l'esito Goal

La partita ha visto l’esito Goal uscire in entrambi i tempi di gioco, al “2-1” della prima frazione di gara ha fatto seguito l’1-1 regalato nella ripresa. Le quote di questo incontro pendono dalla parte degli ospiti. Il “bis” del Cska Sofia è proposto a 1.80 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 1.85. Al “The Ryan McBride Brandywell Stadium” Goal e Over 2,5 non sembrano in discussione. L’esito che prevede almeno una rete per parte al termine del secondo tempo è in lavagna a 1.75 mentre la possibilità che vengano realizzati almeno 3 gol nel corso del match paga 1.80. Stessa “combo” come nel match di andata? L’accoppiata Multigol 1-3 primo tempo più Multigol 1-2 secondo tempo vale 2.07.