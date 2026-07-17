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venerdì 17 luglio 2026
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Campionato brasiliano, ecco il pronostico di Bahia-Chapecoense© Getty Images

Campionato brasiliano, ecco il pronostico di Bahia-Chapecoense

Sulla carta i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per conquistare i tre punti
2 min
TagsBrasileirãoBahiaChapecoense

Il cammino in campionato del Bahia riparte da dove si era fermato, all’Arena Fonte Nova arriva la Chapecoense fanalino di coda del torneo.

Le statistiche del match

I rossoblù in casa vengono dal “2-1” inflitto al Botafogo mentre complessivamente hanno fatto registrare 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Per quanto riguarda il computo dei gol fatti e subiti dal Bahia davanti al proprio pubblico sono 14 quelli all’attivo e 10 quelli al passivo. La Chapecoense è ultima con solamente 9 punti conquistati in 17 giornate. Da segnalare che i biancoverdi non hanno ancora mai vinto in trasferta e con 4 reti segnate e 13 subite hanno fatto registrare soltanto 2 pareggi e 6 sconfitte. Per le quote non sembra esserci partita. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è proposto su Eplay24 a 1.44 mentre Sisal e Snai vale 1.42. Il Bahia in casa viaggia a una media di 1,55 gol segnati a partita mentre la Chapecoense nelle precedenti 5 trasferte ha sempre incassato 1 o 2 reti. Da provare il Multigol Casa 1-2 offerto mediamente a 1.76. 

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