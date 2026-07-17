Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Brasileirao, quote e statistiche di Fluminense-Bragantino© Getty Images

Pronostici Brasileirao, quote e statistiche di Fluminense-Bragantino

Il "Tricolor Carioca" in casa ha centrato il successo in sette gare su nove
1 min
TagsBrasileirãoFluminensebragantino

L’appuntamento è fissato per questa notte al “Maracana” di Rio De Janeiro. Il Fluminense affronta il Bragantino dopo non essere andata oltre l’1-1 sul campo del Cruzeiro nell’ultimo impegno ufficiale di campionato.

Entrambe a segno? Ecco quanto vale l'esito Goal

Il “Tricolor Carioca” nelle prime 9 gare interne del torneo ha fatto registrare dei numeri impressionanti: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 9 gare condite da 17 reti realizzate e 10 subite. Piuttosto altalenante invece il Bragantino in trasferta. La compagine bianconera lontano dai lidi amici vanta 4 successi, un solo pareggio e ben 4 sconfitte. Gli ospiti in trasferta con solamente 9 gol fatti e 10 subiti hanno centrato per ben 6 volte l’Under 2,5. Quote alla mano è il Fluminense a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco vale 1.92 mentre il “2” oscilla tra il 3.80 e il 4.15. Goal o No Goal? Gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre andati in scena al “Maracana” sono sempre terminati con almeno una rete per parte. La possibilità di vedere entrambe le porte violate al novantesimo è proposta mediamente a 1.88. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS