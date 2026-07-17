Eliteserien, pronostico e statistiche di Ham Kam-Tromso

Sorprese possibili alla "Briskeby Arena", ecco quanto paga il Goal

Il Tromso gioca meglio in casa (6 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta) che in trasferta (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). L’Ham Kam, padrone di casa, può riuscire a mettere il bastone tra le ruote ai biancorossi, la compagine di Hamar davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 5 vittorie e 1 sconfitta con 12 reti all’attivo (due di media a partita) e 7 al passivo. Il Tromso al momento vanta ben 22 gol segnati e 14 subiti ma soltanto 4 di questi sono stati messi a segno lontano dai lidi amici. Quote alla mano sono gli ospiti a partire con i favori del pronostico, il segno 2 è proposto a 2.15 ma occhio alle sorprese: la doppia chance 1X, visti i numeri regalati dall’Ham Kam alla “Briskeby Arena”, vale 1.62. Goal o No Goal? La possibilità che entrambe le squadre realizzino almeno una rete in questo match è proposta su Eplay24 a 1.76 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.80.