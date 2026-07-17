Eliteserien, pronostico e statistiche di Ham Kam-Tromso
La 14ª giornata del campionato norvegese prevede diverse sfide molto interessanti. Alla “Briskeby Arena” scende in campo il Tromso, squadra che dall’inizio del torneo ha collezionato ben 28 punti frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 sconfitte.
Sorprese possibili alla "Briskeby Arena", ecco quanto paga il Goal
Il Tromso gioca meglio in casa (6 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta) che in trasferta (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). L’Ham Kam, padrone di casa, può riuscire a mettere il bastone tra le ruote ai biancorossi, la compagine di Hamar davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 5 vittorie e 1 sconfitta con 12 reti all’attivo (due di media a partita) e 7 al passivo. Il Tromso al momento vanta ben 22 gol segnati e 14 subiti ma soltanto 4 di questi sono stati messi a segno lontano dai lidi amici. Quote alla mano sono gli ospiti a partire con i favori del pronostico, il segno 2 è proposto a 2.15 ma occhio alle sorprese: la doppia chance 1X, visti i numeri regalati dall’Ham Kam alla “Briskeby Arena”, vale 1.62. Goal o No Goal? La possibilità che entrambe le squadre realizzino almeno una rete in questo match è proposta su Eplay24 a 1.76 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.80.