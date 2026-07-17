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Pronostici Mondiali, Francia-Inghilterra: l'analisi e le statistiche del match© APS

Pronostici Mondiali, Francia-Inghilterra: l'analisi e le statistiche del match

La sfida tra le due nazionali mette in palio il terzo e il quarto posto del torneo
2 min
TagsMondialiFranciaInghilterra

Penultima partita dei Mondiali 2026. All’Hard Rock Stadium va in scena la finale valida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra.

"Blues" favoriti per le quote

I “Blues” dopo aver dominato in lungo e in largo questa competizione (16 gol realizzati fino ai quarti di finale) sono stati eliminati in semifinale dalla Spagna. Nel dettaglio la nazionale allenata da Didier Deschamps dopo aver chiuso con 9 punti il gruppo I (3-1 Senegal, 3-0 Iraq e 4-1 Norvegia) aveva fatto registrare 3 successi (senza gol al passivo) anche nelle prime 3 gare della fase finale (3-0 Svezia, 1-0 Paraguay e 2-0 Marocco). Più altalenante ma comunque degno di lode anche il cammino dell’Inghilterra. I “Tre Leoni” hanno chiuso il proprio girone al primo posto grazie ai 7 punti totalizzati contro Croazia (4-2), Ghana (0-0) e Panama (2-0). Harry Kane e compagni poi dai sedicesimi vinti contro il Congo (2-1) alla semifinale persa contro l’Argentina (2-1) erano riusciti ad avere la meglio anche su nazionali del calibro di Messico (3-2) e Norvegia (2-1 ai tempi supplementari). Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Francia. Il segno 1 è in lavagna su Eplay24 a 1.94 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.90. Goal o No Goal? Visto il gran numero di talenti in campo è lecito aspettarsi almeno una rete per parte a 1.42.

 

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