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Eliteserien, Viking-Sandefjord: pronostico e statistiche del match© EPA

Eliteserien, Viking-Sandefjord: pronostico e statistiche del match

L'undici di Stavanger ha sempre conquistato i 3 punti nelle prime 5 gare interne di campionato
2 min
TagseliteserienVikingsandefjord

Il Viking dopo aver perso per 1-0 sul campo del Sarpsborg 08 si appresta a ricevere un Sandefjord che non vince in campionato da 4 giornate consecutive (2 pareggi e 2 sconfitte).

Viking nettamente favorito per le quote

Da segnalare che l’undici di Stavanger in questa stagione ha disputato solamente 11 partite: 27 i punti fin qui conquistati frutto di 9 vittorie (5 su 5 in casa) e 2 sconfitte (entrambe in trasferta contro il Sarpsborg 08 appunto e l’Ham Kam). Il Sandefjord ha sempre perso nelle precedenti tre trasferte del torneo. Nel dettaglio la compagine rossoblù ha prima perso per 3-1 contro Tromso e Lillestrom e poi non è riuscito ad arginare nemmeno gli attacchi del Molde (2-1).

Quote alla mano non sembra esserci partita, il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è offerto mediamente a 1.25 mentre il “2” moltiplica una qualsiasi puntata per 8.25. In casa il Viking ha sempre fatto registrare l’Over 2,5 e in 4 occasioni è riuscito a regalare anche l’Over 3,5. La “combo” che lega il successo del Viking all’Over 2,5 è proposta a 1.53 mentre l’accoppiata 1+Over 3,5 vale 2.15. Interessante anche il Parziale/Finale 1/1 offerto su Eplay24 a 1.65 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.72. 

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