Campionato svedese, quote e pronostico di Elfsborg-Sirius
Riflettori puntati sulla massima serie svedese. Al comando della classifica c’è il Sirius che con 32 punti conquistati in 12 partite (10 vittorie e 2 pareggi) sta letteralmente dominando il campionato.
Nerazzurri favoriti, ecco quanto vale il segno 2
La compagine nerazzurra con una gara disputata in meno rispetto all’Hammarby secondo vanta ben 9 lunghezze di vantaggio sull’undici biancoverde. Domani pomeriggio il Sirius, reduce dal “2-1” ottenuto sul campo del Brommapojkarna, si appresta a ricevere un Elfsborg che in campionato non vince da 6 giornate di fila (4 pareggi e 2 sconfitte). Il “2” su Eplay24 vale 1.97 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.95.