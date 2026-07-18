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Finale dei Mondiali, quote e pronostico di Spagna-Argentina© APS

Finale dei Mondiali, quote e pronostico di Spagna-Argentina

La "Roja" di de la Fuente sfida l'Albiceleste di Scaloni
2 min
TagsMondialiSpagna-ArgentinaLionel Messi

Mondiali 2026, capitolo finale. La Spagna sfida l’Argentina per il titolo di campione del Mondo.

L'analisi di Spagna-Argentina

La “Roja” giunge all’appuntamento dopo aver archiviato la pratica Francia con un secco “2-0”. La nazionale allenata da Luis de la Fuente dopo aver trovato il vantaggio grazie a un gol realizzato su rigore da Oyarzabal al minuto 22 del primo tempo ha chiuso i giochi con la rete segnata da Porro nella ripresa. L’Argentina invece è arrivata in finale grazie al “2-1” inflitto all’Inghilterra. L’Albiceleste dopo esser andata in svantaggio al minuto 55 (gol di Gordon per gli inglesi) è riuscita a ribaltare il risultato con le reti siglate da Enzo Fernandez (85’) e Lautaro Martinez (92’).

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Spagna. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è in lavagna a 2.33 mentre il “2” si gioca a 3.50. Dando uno sguardo al cammino dell’Argentina si nota subito come Lionel Messi e compagni abbiano sempre fatto registrare l’esito Goal dai sedicesimi in avanti (1-1 Capo Verde, 3-2 Egitto, 1-1 Svizzera e 2-1 Inghilterra). Il Goal al termine del secondo tempo è proposto su Eplay24 a 1.86 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.85. I giocatori maggiormente accreditati a terminare sul tabellino dei marcatori sono Lionel Messi e Mikel Oyarzabal. Entrambe le opzioni sono offerte a 2.75. 

 

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