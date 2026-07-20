Prelimninari di Champions, il pronostico di Vikingur-Hapoel Beer Sheva

Il Vikingur il suo esordio in questi preliminari di Champions l’ha già fatto eliminando i campioni d’Ungheria del Gyor (1-0 all’andata e 2-2 al ritorno). Adesso sulla strada degli islandesi si trova l’Hapoel Beer Sheva che non ha disputato il turno precedente ma ha già perso la Supercoppa del suo paese battuto dal Maccabi Tel Aviv per 3-1.