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Fenerbahce-Gornik, il pronostico sorride ai turchi: occhio alle reti© Getty Images

Fenerbahce-Gornik, il pronostico sorride ai turchi: occhio alle reti

Le quote assegnano all'1 un premio contenuto e allora...
Amedeo Paioli
2 min
TagsFenerbahce-Gornikquotepronostico

Un turno, il primo, lo hanno saltato entrambe ma adesso, per Fenerbahce e Gornik, è arrivato il momento di scendere in campo nel tentativo di arrivare fino in fondo, ovvero alla fase “campionato” della prossima Champions League.

Comparazione quote: Fenerbahce-Gornik Multigol 2-4

Sia l’undici turco che quello polacco hanno chiuso l’ultimo loro campionato al secondo posto e nell’ultimo periodo entrambi hanno disputato alcune partite amichevoli per preparare al meglio il primo, ma già importante, impegno ufficiale della nuova stagione. Il Gornik, a dire il vero, la ha già iniziata qualche giorno fa giocando e perdendo (1-3) la Supercoppa nazionale contro il Lech (neocampione di Polonia). Il Fenerbahce inizia invece domani dopo che, in poco meno di una settimana, ha giocato 3 gare senza posta in palio vincendole tutte (5-0 all’Admira, 4-0 al Pogon e 2-1 al Lask). L’undici di Zabrze nelle amichevoli non ha invece brillato troppo, battendo un paio di squadre di categoria inferiore e perdendo (1-2) con il Salisburgo, pareggiando (0-0) con il Tirol ma chiudendo il tris con un incoraggiante 2-0 al Nordsjaelland. Sotto il profilo tecnico e qualitativo tra le due formazioni c’è un divario notevole e questo aspetto sembra sia ampiamente riconosciuto dalle quote che assegnano all’1 un premio molto contenuto (pari circa a 1.20). Meglio allora virare in direzione del Multigol 2-4 in grado di rendere qualcosa in più: 1.41 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Sisal.

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