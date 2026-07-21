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martedì 21 luglio 2026
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Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: ecco i consigli© EPA

Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: ecco i consigli

A Yerevan si gioca il match d'andata del secondo turno preliminare di Champions League
2 min
TagsArarat-ShamrockpronosticoPreliminari Champions League

Serata dedicata alle gare d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Tra i match in programma c’è Ararat Armenia-Shamrock Rovers, qualificate sì ma col brivido. 

Comparazione quote: Ararat-Shamrock Under 2,5

Per entrambe le formazioni è stata decisiva la partita casalinga: lo Shamrock ha calato la manita col Floriana (Malta) rimediando allo 0-2 dell’andata. L’Ararat si è invece aggiudicato per 2-0 il primo round contro il Riga, a cui non è bastato il 3-2 in Lettonia per ribaltare il verdetto. E così, stasera Ararat e Shamrock si affrontano nell’incontro d’andata a Yerevan che si preannuncia aperto a qualsiasi risultato. Incerto perché gli irlandesi in trasferta sono imprevedibili: cinque vittorie e quattro sconfitte nelle ultime nove gare esterne. Gli armeni proveranno a sfruttare il fattore campo ma senza prestare troppo il fianco agli ospiti. Tradotto: più Under 2,5 che Over 2,5, rischioso ma intrigante il pareggioL’Under 2,5 è offerto a 1.70 da BetFlag e Planetwin e Eplay24. Il segno X vale 3.10 per William Hill, 3.15 per Netwin e Eplay24.

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