Pronostico Ararat Armenia-Shamrock Rovers: ecco i consigli

Comparazione quote: Ararat-Shamrock Under 2,5

Per entrambe le formazioni è stata decisiva la partita casalinga: lo Shamrock ha calato la manita col Floriana (Malta) rimediando allo 0-2 dell’andata. L’Ararat si è invece aggiudicato per 2-0 il primo round contro il Riga, a cui non è bastato il 3-2 in Lettonia per ribaltare il verdetto. E così, stasera Ararat e Shamrock si affrontano nell’incontro d’andata a Yerevan che si preannuncia aperto a qualsiasi risultato. Incerto perché gli irlandesi in trasferta sono imprevedibili: cinque vittorie e quattro sconfitte nelle ultime nove gare esterne. Gli armeni proveranno a sfruttare il fattore campo ma senza prestare troppo il fianco agli ospiti. Tradotto: più Under 2,5 che Over 2,5, rischioso ma intrigante il pareggio. L’Under 2,5 è offerto a 1.70 da BetFlag e Planetwin e Eplay24. Il segno X vale 3.10 per William Hill, 3.15 per Netwin e Eplay24.