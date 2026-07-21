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martedì 21 luglio 2026
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Sturm Graz-Hearts, una sfida tra deluse: il pronostico© Getty Images

Sturm Graz-Hearts, una sfida tra deluse: il pronostico

Entrambe le squadre hanno sfiorato il titolo nei rispettivi campionati e adesso cercano riscatto in Europa
Federico Vitaletti
3 min
TagsSturm Graz-Heartspronosticoquote

Cosa hanno in comune Sturm Graz e Hearts? La delusione per aver visto sfumare la possibilità di vincere i rispettivi campionati all’ultima giornata e per due soli punti. Austriaci e scozzesi si trovano di fronte stasera (ore 20.30) per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League

Comparazione quote: Sturm Graz-Hearts segno 1

Entrambe hanno disputato solo amichevoli, lo Sturm Graz viene da tre successi di fila con dieci reti all’attivo e una al passivo. Gli Hearts “rispondono” con un successo di prestigio ottenuto a spese del Rayo Vallecano, finalista perdente dell’ultima edizione di Conference League. In questa sfida di andata i bookmaker vedono favoriti gli austriaci: il segno 1 (solo un ko per lo Sturm Graz negli ultimi venti incontri) è bancato a 1.73 da Eplay24, a 1.72 da Sisal e Snai. il blitz degli scozzesi è in lavagna a 4.20. Statistiche delle due squadre alla mano, le reti non dovrebbero mancare. Il Goal, che si è visto in nove delle ultime dieci partite giocate dagli Hearts, è offerto a 1.65 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.62 da Eurobet.

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