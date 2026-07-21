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Come finirà Larne-Stella Rossa? Ecco cosa dicono le quote© Getty Images

Come finirà Larne-Stella Rossa? Ecco cosa dicono le quote

I serbi vogliono ipotecare la qualificazione già all'andata, in Irlanda del Nord
2 min
TagsLarne-Stella Rossapronosticoquote

Campione nordirlandese per tre volte nelle ultime quattro stagioni, il Larne proverà a ribaltare il pronostico che lo vede decisamente sfavorito contro la Stella Rossa. Una formazione attrezzata per approdare come minimo ai playoff. Da ricordare che lo scorso anno la corsa estiva della Stella Rossa si è fermata proprio all’ultimo atto dei preliminari, contro ogni previsione, a vantaggio dei ciprioti del Pafos

Comparazione quote: Larne-Stella Rossa 2 handicap

Buono, anzi ottimo il debutto in campionato da parte dei serbi, che con un perentorio 5-0 hanno liquidato la pratica Macva. Il gol del 2-0 lo ha messo a segno una vecchia conoscenza della Serie A, Rade Krunic. Il Larne (ultimo ko il 7 aprile) nel primo turno preliminare ha eliminato il Tre Fiori (San Marino), vincendo 1-0 in trasferta e poi 2-1 in casa. Divario troppo netto per non essere notato dai bookie: il 2 si attesta sull’1.15, per il successo del Larne le quote oscillano tra 13 e 18. Ipotizzabile una vittoria della Stella Rossa con due o più gol di scarto. Il 2 handicap (partendo dal risultato di 1-0) è proposto a 1.45 da BetFlag, a 1.47 da Bwin e Eplay24.

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