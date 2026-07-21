Come finirà Larne-Stella Rossa? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Larne-Stella Rossa 2 handicap

Buono, anzi ottimo il debutto in campionato da parte dei serbi, che con un perentorio 5-0 hanno liquidato la pratica Macva. Il gol del 2-0 lo ha messo a segno una vecchia conoscenza della Serie A, Rade Krunic. Il Larne (ultimo ko il 7 aprile) nel primo turno preliminare ha eliminato il Tre Fiori (San Marino), vincendo 1-0 in trasferta e poi 2-1 in casa. Divario troppo netto per non essere notato dai bookie: il 2 si attesta sull’1.15, per il successo del Larne le quote oscillano tra 13 e 18. Ipotizzabile una vittoria della Stella Rossa con due o più gol di scarto. Il 2 handicap (partendo dal risultato di 1-0) è proposto a 1.45 da BetFlag, a 1.47 da Bwin e Eplay24.