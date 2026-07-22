Levski-Universitatea Craiova, il pronostico: bulgari favoriti ma...
Per Levski Sofia e Universitatea Craiova il primo turno preliminare di Champions è stato poco più di una formalità. I bulgari hanno eliminato i bosniaci del Borac, i rumeni hanno spazzato via i bielorussi del Vitebsk con un complessivo 5-1.
Comparazione quote: Levski-Universitatea Multigol Casa 1-2
Positivo per entrambe anche il debutto nei rispettivi campionati e a completare il quadro (roseo) per i rumeni c’è anche il trionfo in Supercoppa di Romania, ottenuto ai calci di rigore a spese dell’U. Cluj. Giocando in casa, il Levski cercherà di chiudere con una vittoria (per i bookie vale circa un raddoppio) per assicurarsi un vantaggio in vista del match di ritorno. Numeri alla mano, però, l’Universitatea non è squadra che tende a prendere imbarcate. Da provare il Multigol Casa 1-2, in lavagna a 1.51 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal.