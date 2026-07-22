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Il pronostico di Egnatia-Celje, primo round da combo© Getty Images

Il pronostico di Egnatia-Celje, primo round da combo

Gli albanesi cercano l'impresa dopo aver eliminato i moldavi del Petrocub
2 min
TagsEgnatia-Celjepronosticoquote

Per completare il quadro relativo alle gare di Champions League di oggi manca solo Egnatia-Celje. Gli albanesi hanno già superato un turno, e anche in modo brillante. Dopo l’1-1 esterno col Petrocub è arrivato un tennistico 6-1 utile per eliminare i moldavi, regalandosi il secondo turno contro il Celje.

Comparazione quote: Egnatia-Celje X2+Under 3,5

Per i tre volte campioni di Slovenia si tratta del debutto stagionale in Europa, in campionato hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Mura. Nelle ultime due stagioni il Celje ha sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta in Conference League e proverà a far valere la sua maggior attitudine europea contro una squadra che, per la prima volta nella sua storia, si affaccia al secondo turno preliminare di Champions. Segno 2 favorito secondo i bookie: vale 1.95 per Eplay24 e Netwin, 1.98 per GoldBet. L’1 dell’Egnatia è offerto a 3.40 da PlanetwinLottomatica e BetFlag. Da tenere in considerazione la combo X2+Under 3,5 (Celje non perde e massimo 4 gol totali), proposta mediamente a 1.57.

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