Il pronostico di Egnatia-Celje, primo round da combo

Per completare il quadro relativo alle gare di Champions League di oggi manca solo Egnatia-Celje . Gli albanesi hanno già superato un turno, e anche in modo brillante. Dopo l’1-1 esterno col Petrocub è arrivato un tennistico 6-1 utile per eliminare i moldavi, regalandosi il secondo turno contro il Celje .

Comparazione quote: Egnatia-Celje X2+Under 3,5

Per i tre volte campioni di Slovenia si tratta del debutto stagionale in Europa, in campionato hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Mura. Nelle ultime due stagioni il Celje ha sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta in Conference League e proverà a far valere la sua maggior attitudine europea contro una squadra che, per la prima volta nella sua storia, si affaccia al secondo turno preliminare di Champions. Segno 2 favorito secondo i bookie: vale 1.95 per Eplay24 e Netwin, 1.98 per GoldBet. L’1 dell’Egnatia è offerto a 3.40 da Planetwin, Lottomatica e BetFlag. Da tenere in considerazione la combo X2+Under 3,5 (Celje non perde e massimo 4 gol totali), proposta mediamente a 1.57.