Preliminari di Europa League, il Besiktas di Vincenzo Italiano sfida il Midtjylland: il pronostico

Comparazione quote: Besiktas-Midtjylland Goal

Kilicsoy e compagni non hanno brillato nelle amichevoli estive, a differenza del Midtjylland che nelle cinque esibizioni disputate (quattro vittorie e un pareggio) ha messo a segno 17 reti, subendone 5. Da ricordare poi che i danesi lo scorso anno sono stati protagonisti di una bella cavalcata in Europa League, competizione che hanno abbandonato agli ottavi per mano del Nottingham Forest, ai calci di rigore. Un collettivo dunque collaudato, quello danese, contro una squadra qualitativa e rinnovata (che colpo Leandro Trossard) ma che necessita di rodaggio per assorbire le idee del suo nuovo tecnico. Terreno fertile per l’esito Goal (entrambe segnano), in lavagna a 1.62 su Eurobet, a 1.68 su BetFlag, a 1.64 su Eplay24.