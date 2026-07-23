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giovedì 23 luglio 2026
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San Gallo-Benfica, il pronostico: portoghesi favoriti, match da Over per i bookie© EPA

San Gallo-Benfica, il pronostico: portoghesi favoriti, match da Over per i bookie

Gara d'andata in Svizzera con fischio d'inizio giovedì alle ore 20.00
2 min
TagsSan Gallo-Benficapronosticoquote

Il Benfica ha giocato l’ultima gara europea a fine febbraio, in Champions contro il Real Madrid. Il terzo posto in campionato fa sì che l’undici di Lisbona debba inseguire l’Europa League partendo dal secondo turno preliminare

Comparazione quote: San Gallo-Benfica Over 2,5

A sfidare i lusitani sarà il San Gallo, compagine svizzera che ha chiuso alle spalle del Thun l’ultima edizione della Super League. I risultati delle recenti amichevoli non sono certo incoraggianti per i tifosi del San Gallo: ko col Lione per 6-3 e col Norwich per 3-0. Il Benfica dopo aver perso per 2-1 col Flamengo si è rifatto imponendosi per 2-0 a spese del Villarreal. É evidentemente a tutti gli effetti una sfida che mette di fronte un “Underdog” contro una super favorita. Il 2 del Benfica si gioca a 1.30 su Eurobet, a 1.33 su Snai, a 1.34 su Eplay24. L’1 del San Gallo è affare da circa 7 volte la posta. Nelle ultime 8 trasferte del Benfica è sempre uscito l’esito Goal, accompagnato in 7 occasioni dall’Over 2,5. Almeno 3 reti in partita sono offerte a 1.50 da Eplay24, a 1.47 da Eurobet, a 1.52 da Planetwin.

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