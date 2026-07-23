Twente-Ferencvaros, il pronostico: ecco le migliori quote per l'1 degli olandesi

Comparazione quote: Twente-Ferencvaros segno 1

Il Ferencvaros ha liquidato in scioltezza la pratica serba Vojvodina nel primo turno e si presenta così alla sfida con una sola sconfitta nelle ultime 14 partite. Il pronostico di questo match d’andata sorride al Twente, una cui vittoria è quotata a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag, a 1.54 da Betsson. Paga un po’ di più, e si può provare, la combo 1X+Multigol 2-4. Tradotto, Twente imbattuto e numero di reti complessive compreso tra 2 e 4: quota che si attesta sull’1.65.