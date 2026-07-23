Twente-Ferencvaros, il pronostico: ecco le migliori quote per l'1 degli olandesi
Come il Benfica anche il Twente fa il suo ingresso in scena nel secondo turno preliminare di Europa League. Sulla strada degli olandesi c’è il Ferencvaros, che ha lottato spalla a spalla col Gyor per il titolo di campione d’Ungheria, finendo secondo per un solo punto.
Comparazione quote: Twente-Ferencvaros segno 1
Il Ferencvaros ha liquidato in scioltezza la pratica serba Vojvodina nel primo turno e si presenta così alla sfida con una sola sconfitta nelle ultime 14 partite. Il pronostico di questo match d’andata sorride al Twente, una cui vittoria è quotata a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag, a 1.54 da Betsson. Paga un po’ di più, e si può provare, la combo 1X+Multigol 2-4. Tradotto, Twente imbattuto e numero di reti complessive compreso tra 2 e 4: quota che si attesta sull’1.65.