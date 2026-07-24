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Velez-Instituto, fiducia al Fortin al debutto nel Clausura: il pronostico© Getty Images

Velez-Instituto, fiducia al Fortin al debutto nel Clausura: il pronostico

Quote e consigli per la sfida in programma all'Estadio Josè Amalfitani
Federico Vitaletti
1 min
TagsVelez-InstitutopronosticoTorneo Clausura

Dopo aver chiuso al terzo posto la prima fase del torneo di Apertura, il Velez è stato eliminato a sorpresa dal Gimnasia La Plata negli ottavi di finale. Il “Fortin” nella prima giornata del Clausura 2026 vuole partire col piede giusto, conquistando una vittoria a Buenos Aires contro l’Instituto. Ecco quote e pronostico di Velez-Instituto, che si gioca alla mezzanotte di sabato 25 luglio. 

Comparazione quote: Velez-Instituto 1X+Multigol 1-3

Statistiche alla mano, nelle trasferte giocate dall’Instituto spicca il Multigol 1-3. Difficile ignorare il fatto che negli ultimi sette precedenti sia il No Goal che l’Under 2,5 siano stati sempre presenti. Il fattore campo può senza dubbio dare una spinta al Velez, un cui successo vale l’interessante quota di 2.10. In alternativa si fa strada l’ipotesi della combo 1X più Multigol 1-3: a 1.78 su Eplay24NetBet e Vincitu.

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