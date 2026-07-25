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Koné-Roma, bookie convinti: sarà addio. Ecco le quote© LAPRESSE

Koné-Roma, bookie convinti: sarà addio. Ecco le quote

Il punto degli operatori sul calciomercato in uscita dei giallorossi
Federico Vitaletti
3 min
TagsManu Konècalciomercato Romaquote
Per adesso il calciomercato della Roma è stato caratterizzato dalle difficoltà. Sfumati gli obiettivi Greenwood e Summerville, gli uomini mercato giallorossi sono più che mai attivi per consegnare a Gasperini le ali d’attacco di cui ha bisogno. Nel frattempo, resta viva l’ipotesi di una cessione importante per rispettare i parametri del settlement agreement, la cui scadenza è stata posticipata dall’Uefa alla fine di luglio. Tra i maggiori indiziati a lasciare la Capitale c’è Manu Koné. Vediamo le quote aggiornate dei bookie in merito al possibile addio del centrocampista francese.

Comparazione quote: Koné cambia squadra al 1 settembre

Al-Ahli e Manchester United sono le società che hanno mostrato maggior interesse nei confronti di Koné, che sta beneficiando del periodo di vacanza post Mondiale e tornerà (se tornerà) a disposizione della Roma solo dopo il 10 agosto. Il giocatore non è ufficialmente sul mercato ma di fronte ad un’offerta importante (il club lo valuta sui 60 milioni di euro) potrebbe lasciare la Capitale. Che sia il Manchester United oppure un’altra squadra, i bookie credono che sarà addio. L’ipotesi che Koné lasci la Roma entro il 1 settembre vale 1.40 per Eplay24NetBet e Sisal. A 2.75, invece, la permanenza in giallorosso.

Soulé lascia la Roma? Bookie incerti

Bookie più incerti in merito al futuro di Matias Soulé, sta di fatto che di offerte concrete per il fantasista a Trigoria non sono arrivate. Ad oggi, un suo eventuale addio alla Roma è solo in leggero vantaggio (quota 1.80) rispetto alla sua permanenza (1.90). Per completare il quadro relativo alle “uscite”, gli operatori bancano a 6 un eventuale cambio squadra di Ndicka e Wesley, per Svilar la quota sale a 7.50.

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