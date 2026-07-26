Brasileirao, 20a giornata: il pronostico di Flamengo-Sao Paulo

Comparazione quote: Flamengo-Sao Paulo segno 1

Il Flamengo, dopo la sosta del campionato causa Mondiale, ha battuto nettamente la Chapecoense ultima in classifica. Ritorno in campo amaro invece per il Sao Paulo, ribaltato in casa dall'Atletico Paranaense. Vero, classifica alla mano l'impegno più difficile ce l'aveva il Sao Paulo ma anche in precedenza la squadra allenata da Dorival Junior aveva deluso: cinque sconfitte consecutive in trasferta. Nel periodo, media di due gol subiti a partita. Il Flamengo in casa ha perso solo contro il Palmeiras, per il resto ha messo insieme 5 successi e 2 pareggi. Da questi riferimenti statistici si possono ricavare due opzioni: il segno 1 e il Multigol Casa 2-4. La vittoria del Flamengo è quotata a 1.46 da Eplay24, a 1.45 da BetFlag, a 1.44 da Bet365. Il Multigol Casa 2-4 vale 1.75 per Eplay24 e NetBet, 1.67 per Eurobet.