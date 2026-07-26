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Palmeiras-Atletico Mineiro, il pronostico: la capolista è ancora imbattuta in casa© EPA

Palmeiras-Atletico Mineiro, il pronostico: la capolista è ancora imbattuta in casa

Il "Verdao" ha costruito il suo primato soprattutto su una super difesa
Federico Vitaletti
1 min
TagsPalmeiras-Atletico Mgquotepronostico

Se è vero che i campionati si vincono grazie alla difesa, allora il Palmeiras è messo piuttosto bene. Il "Verdao" nel girone d'andata ha incassato solo 14 reti, di cui 6 in casa, dove vanta uno score di 7 vittorie e 2 pareggi. Il "Nubank Parque" è un vero fortino da cui stasera proverà ad uscire indenne l'Atletico Mg. Ecco il pronostico di Palmeiras-Atletico Mg, in programma alle 00.30 di lunedì 27 luglio.

Comparazione quote: Palmeiras-Atletico Mg 1X+Multigol 1-3

Occhio allo zero degli ospiti, gli unici a non aver ancora pareggiato fuori casa: 3 successi e 7 sconfitte. Chiaro e lampante il fatto che a meritare i gradi di favorito sia il Palmeiras che, eccezione fatta per il match di inizio stagione con il Vitoria (5-1), nelle restanti 8 gare casalinghe ha sempre segnato minimo uno, massimo due gol. Volendo ricavare un pronostico strettamente legato a questi numeri, si può provare la combo 1X+Multigol 1-3: quota 1.72 su Eplay24 e NetBet, 1.70 su Eurobet.

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