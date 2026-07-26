I pronostici di oggi, campionato norvegese: fiducia a Bodo Glimt e Viking

Comparazione quote: Sandefjord-Bodo Glimt segno 2

Oggi, infatti, alla Sandefjord Arena arriva il Bodo Glimt che, pur avendo una partita in più al suo attivo, è impegnatissimo a contendere al Viking il comando della classifica (Berg e compagni hanno al momento un punto in meno rispetto all’undici di Stavanger capolista). Il Bodo vanta il miglior attacco del campionato (34 reti realizzate) e la miglior difesa (solo 11 le reti subìte finora) mentre il Sandefjord, con 13 reti all’attivo, è il secondo peggior attacco del torneo anche se, a suo favore, ci sono solo 17 reti incassate che fanno rientrare la difesa della formazione rossoblù tra le prime cinque dell’Eliteserien. Considerando campionato, coppa nazionale e amichevoli, il Bodo dall’inizio di questa stagione ha disputato 20 partite perdendone soltanto due. Il divario tecnico con il Sandefjord è notevole e il segno 2, alla fine, sembra obbligato. La vittoria esterna del Bodo Glimt è quotata a 1.33 da Eplay24, a 1.32 da Betsson, a 1.30 da BetFlag.

Comparazione quote: Aalesund-Viking segno 2

Le sfide della domenica si chiudono con la prima della classe in campo. Il Viking vola sul campo dell’Aalesund, una delle penultime, e anche in questo caso sembra già, a una prima occhiata, che l’esito del match sia abbastanza scontato. L’Aalesund ha ben 28 reti al passivo risultando la peggior difesa del campionato (esattamente la metà le ha prese davanti ai propri tifosi) mentre il Viking è una macchina da guerra (33 reti fatte) contro le 13 subìte (secondo miglior attacco e seconda miglior difesa dopo il Bodo). Nelle ultime 7 partite (compresa una amichevole) l’Aalesund è sempre andato a segno almeno una volta. Il Viking ha “steccato” tre turni fa ma per il resto, dall’inizio di questa stagione, non ha mai chiuso una sua partita senza essere andato a segno almeno una volta. Anche in questo caso la differenza tra le due compagini in campo è vistosa e anche in questo caso il segno 2 non può essere assolutamente trascurato. Il successo in trasferta del Viking si può giocare a 1.50 su Eplay24, a 1.48 su Snai, a 1.47 su Bwin.