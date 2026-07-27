Rosenborg-Fredrikstad, quote e pronostico: ecco chi vincerà secondo i bookie

Comparazione quote: Rosenborg-Fredrikstad segno 1

Un crollo che, addirittura, vede i bianconeri coinvolti quest’anno nella lotta per non retrocedere e la partita di stasera, contro il Fredrikstad, rientra proprio in quest’ambito. Il Rosenborg, infatti, al momento ha soltanto un punto in più rispetto al Fredrikstad (15 contro 14) ed entrambe le squadre sono a ridosso del penultimo e terz’ultimo posto (quelli che fanno scendere direttamente nella categoria inferiore o mandano allo spareggio per restare nella massima serie). Islamovic e compagni hanno fin qui realizzato soltanto 15 reti (il Fredrikstad ha fatto lo stesso) rientrando tra i cinque peggiori attacchi del campionato ma possono mettere sul piatto una difesa che ha subìto soltanto 18 reti contro le 23 invece incassate dagli avversari di stasera. Il Rosenborg, dopo la sosta per i Mondiali, è ripartito in Eliteserien con 2 vittorie consecutive (però contro le ultime due della classe) mentre il Fredrikstad ha collezionato 2 ko di fila (ma contro Bodo e Lillestrom che occupano i piani più alti della graduatoria). Le quote concedono fiducia al segno 1, si può provare ad assecondarle. La vittoria del Rosenborg è offerta a 1.61 da Eplay24, a 1.59 da Betsson, a 1.57 da Bet365.