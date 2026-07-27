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lunedì 27 luglio 2026
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Allsvenskan, Hacken-Aik: statistiche, quote e pronostico© EPA

Allsvenskan, Hacken-Aik: statistiche, quote e pronostico

Posticipo ad alta quota in Svezia, ecco i consigli su cosa giocare
1 min
TagsHacken-Aikpronosticoquote

Posticipo in Norvegia ma stasera anche posticipo in Svezia con la sfida tra Hacken e Aik che lottano entrambe per il secondo e terzo posto (quelli che in Allsvenskan aprono le porte dei preliminari di Conference League (il Sirius, primo, è invece lontanissimo). 

Comparazione quote: Hacken-Aik Goal

L’undici di Stoccolma è reduce da tre vittorie a seguire che gli hanno permesso di risalire la china avvicinandosi, appunto, a quello che può essere un obiettivo stagionale. Ha 2 punti in meno rispetto all’Hacken e quindi il match tra queste due squadre riveste un’importanza fondamentale. soprattutto per chi perde che, anche se il campionato è ancora lungo, vedrebbe allontanarsi la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno. L’Hacken, da inizio stagione, ha sempre realizzato almeno una rete, l’Aik non è riuscito in questa impresa in un paio di occasioni. Può starci il Goal: quota 1.44 su Eplay24, 1.40 su BetFlag e Planetwin.

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