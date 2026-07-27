Pronostico Shamrock-Ararat, irlandesi a caccia della rimonta

Comparazione quote: Shamrock-Ararat segno 1

In Armenia l’Ararat ha chiuso il match all’inizio e alla fine del secondo tempo e la supremazia nel possesso palla dei Rovers (55%, neanche troppo schiacciante) non si è tramutata in troppe occasioni da gol (solo 4 tiri totali, di cui 2 nello specchio della porta, contro i 10 totali della formazione di casa). Domani, a campi invertiti, si potrebbe assistere anche alla inversione di tutto il resto con lo Shamrock chiamato a fare la partita e a segnare almeno tre reti e l’Ararat più preoccupato a difendersi che a offendere. Con queste premesse, è evidente, che gli irlandesi partono con i favori del pronostico. L’1 ci sta, il resto è da vedere. Il successo dello Shamrock è offerto a 1.75 da Snai e Sisal, a 1.81 da Eplay24.